『♂新品・デニムシャツJKT♂【MARTINE ROSE】ペンキ ワイドシルエット【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 23時 16分に出品され05月04日 23時 16分に終了予定です。即決価格は16,269円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #モトどん ヨーロッパブランド中心に出品してます。是非のぞいて見て下さいm(__)m



※当方は【フリマアプリにのみ出品】しています。ネット上の詐欺通販サイトに無断転載されていても買わないで下さい。



■ブランド：MARTINE ROSE

マーティンローズ



※英ロンドンのメンズウェアブランド。

80、90年代をベースにサウスロンドンやジャマイカの文化、音楽やレイブ、サブカルチャーからインスピレーションを融合したデザインが特徴です。



■性別：メンズ



■サイズ：Ｓ

脇下身幅：63cm 肩幅：53.5cm

後身着丈：75cm 袖丈：59cm



※同ブランドらしいワイドなシルエットです。



■カラー：ブルー



※背面肩付近にブランドロゴの刺繍有り



■状態：新品未使用



※全体にペイント加工あり

※襟や裾などにダメージ加工あり



■素材：綿100% デニム素材



※しっかりとした肉感のあるデニム素材のシャツジャケットです。



■付属：商品タグ



コムデギャルソン、サカイ、メゾンマルジェラ、イッセイミヤケ、ヨウジヤマモト、ファセッタズム、カラー、トーガ、ジャンポールゴルチエなどのブランドが好きな方にもお勧めです。



お買い得価格にて出品しておりますのでこの機会にぜひご検討ください。



【注意事項】

カメラ解像度、モニターにより現物との差がある場合もございますので、ご了承下さい。



★喫煙者＆ペットおりません!



モトどん デニムシャツ ペイント加工

ダメージデニム シャツジャケット



デニムカラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: マーティンローズ

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ROSE】ペンキ ワイドシルエット