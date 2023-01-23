『Futura アンダーカバー フューチュラ Tシャツ【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 03時 08分に出品され04月25日 03時 08分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンダーカバー で購入しました



正規品です





2001年頃にしました





#UNDERCOVER #アンダーカバー



#フューチュラ #Futura



色ブラック



Lサイズ



全体的に色褪せ感と使用感あります



神経質な方はご遠慮ください





値下げ交渉はご遠慮下さい









プロフィールをご覧下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Futura アンダーカバー フューチュラ Tシャツ