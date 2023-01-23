『COACHバッグ F54787 ボディーバッグ メンズショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 29分に出品され03月14日 12時 29分に終了予定です。即決価格は9,448円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂ありがとうございます。



定番のシグネチャー柄が上品で大人な雰囲気を放っています。

外側にファスナーポケットが付いており、小物類をすぐ取り出せるのも嬉しいポイント。

使い勝手の良さと高い実用性で、デイリーユースにぴったりのアイテムです。





《ブランド》

◆COACH コーチ



《商品名》

◆ショルダーバッグ（ボディーバッグ ）



《形式番号》

◆F54787



《サイズ》

◆本体：約横20cm×縦34cm×幅7cm



《仕様》

◆開閉種別：ファスナー

◆内側：オープンポケット×1

◆外側：ファスナーポケット×1



《素材》

◆PVCレザー



《付属品》

◆ケアカード、紙袋、コーチ保存袋



《購入場所》

アメリカシタデルコーチアウトレット



こちらの商品は新品ですが、アウトレット品の性質上、細かいキズや汚れなどがある場合もございます。予めご了承ください。



お互いに気持ちの良い取り引きになりますようにがんばります。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COACHバッグ

F54787

ボディーバッグ

メンズショルダーバッグ