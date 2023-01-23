『ヴァイスシュヴァルツ 誰もいないセカイ 初音ミク サイン SSP PSA10【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 41分に出品され03月09日 01時 41分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご観覧頂きありがとうございます。



ヴァイスシュヴァルツ



・誰もいないセカイ 初音ミク サイン ssp PSA10



自身で直接PSA鑑定に出したワンオーナー品です。

(世界で43枚)

UVカットOPP袋に入れて保管しています。



グレードランク

GEM MT

PSA10 最高評価



注意事項

カードコンディション、psaホルダー封入カードのコンディションを理由とする返品等はご対応致しかねますので、ご購入前にしっかりと確認しご理解の上ご購入ください。



PSA9/10評価でもキズ/凹み/ホロかけ(抜け)/白欠け等ある場合がございます



商品の状態について気になる方は質問してから購入してください。

※すり替え防止のため返品、返金は致しかねます



神経質な方、完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。



即購入OK！



鑑定状況···PSA10 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>ヴァイスシュヴァルツ 商品の状態: 新品、未使用