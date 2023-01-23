『SANDERS グレー スエード チャッカブーツ GB 9.5 / US 10【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 08時 33分に出品され04月08日 08時 33分に終了予定です。即決価格は10,074円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 何度か着用しましたが、まだまだ美品だと思います。

グレーのスエードはあまりないのでオススメです。

サイズは28くらいかと思います。





【高品質スエード】

SANDERSのチャッカブーツは、上質なグレーのスエード素材を使用しており、耐久性と快適さを兼ね備えています。



【イギリス製】

このブーツはイギリスで製造されており、伝統的な職人技が光ります。長年の経験に裏打ちされた品質が魅力です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすく、どんなシーンでも活躍します。



- ブランド: SANDERS

- 製造国: イギリス

- カラー: グレー

- 素材: スエード

- サイズ: GB 9.5 / US 10

- フィッティング: F / D

- モデル: 6460GS Hi-Top



ご覧いただきありがとうございます。



検索用 ブリットチャッカ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 28cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ SANDERS

グレー

スエード

チャッカブーツ

GB

9.5

/

US

10