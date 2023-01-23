『SANDERS グレー スエード チャッカブーツ GB 9.5 / US 10【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 08時 33分に出品され04月08日 08時 33分に終了予定です。即決価格は10,074円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|28cm
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落札価格10074円
915 入札履歴
終了
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