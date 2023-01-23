『27cm JUNYA WATANABE MAN New Balance1906L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 01時 22分に出品され04月16日 01時 22分に終了予定です。即決価格は21,645円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMME des GARCONS JUNYA WATANABE MAN New Balance 1906LCO

コムデギャルソン ジュンヤワタナベマン ニューバランス



サイズ27cm US9



品番U1906LCO WN-K101-001-1-3



カラー ホワイト×BLACK



正規店購入

自身が国内正規店、海外正規店で購入した確実な正規品を出品しております為、真贋に関する質問はご遠慮願います。

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発送方法 らくらくメルカリ便





人気のライフスタイルシューズである"1906R"をローファースタイルへ刷新。

アッパーはレザーを使い、サドル部分に切れ込みを入れたコインローファーのデザインを採用。

ソールユニットには、衝撃吸収性に優れだ"ABZORB"とエナジーリターンを生み出す"NERGY"を組み合わせ、類稀なる履き心地を実現。

スニーカーの快適さとローファーの上品さを見事に融合させたハイブリッドスタイルを創出した。





・商品は出品時と梱包時にしっかり検品してから出荷しております為、不良などのクレームは受け付けておりません。



・すり替え防止の為、セキュリティタグを付けて発送させていただきます。



・購入後の返品は一切受け付けておりません。



メインカラー···ホワイト



モデル名···1906シリーズ



素材···レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 27cm

JUNYA

WATANABE

MAN

New

Balance1906L