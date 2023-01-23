『訳あり / 本物保証 / LOUIS VUITTON /ボストンバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 09時 28分に出品され04月01日 09時 28分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古い物のため全体的に痛み等ございます。

緑青も所々ありますのでご確認をお願いいたします。



マジックで住所名前が記載されています。

最後の画像でご確認ください。

また、鍵が付属しておりません。



中古品のため神経質な方はご遠慮ください。

外箱等は付属いたしません。

長期保管のためご理解ある方にお譲りいたします。



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サイズ（約）

縦43cm×横30cm×奥行20cm



シリアルNo.861 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 訳あり

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本物保証

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LOUIS

VUITTON

/ボストンバッグ