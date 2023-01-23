『【リバーシブル替えバッグ】エルメスHermesエールMM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 01時 49分に出品され03月28日 01時 49分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プロフ一読お願いします。



旧タイプのエールMMの替えバッグ

PMより一回り大きい

サイズ感について最初の写真をご参考ください。



リバーシブルで使えるため

レッドとオレンジの2色が楽しめます♪

表面はレッド、裏返しで使うと

茶色パイピング付きのオレンジになります。





赤オレンジの復刻版は公式サイトで

49万で販売されています。

10分の1以下の価格で替えバッグのみ入手して、

お手持ちのエールバッグとの組み合わせで

ひと味違うコーデを楽しんでいただくのはいかがですか？

❗️値下げ不可





【状態】:

気になる汚れなし

1カ所破れあり（出品にあたりドライクリーニングに出しました。もともと破れはなかったが熱伸縮で繊維の断裂を招いてしまったようです。)



❗️追ってディテール写真を追加しますので、少々お待ちください。





❗️もともと構造上、赤とオレンジの2枚のキャンバス生地の張り合わせの為、縦シワのような内側の空気の浮きのような感じになっている部分があります。リバーシブルタイプのエールバッグはほとんどこうなります。使う程に柔らかくなり、いい感じになってくると思います。気になる方は購入をお控えください。



MMはノートPCだけでなく、化粧ポーチ、A4ファイルなどたくさん入るので、お荷物が多い方には使いやすいのでおすすめです♪



カラー···リバーシブル(レッド×オレンジ)



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【リバーシブル替えバッグ】エルメスHermesエールMM