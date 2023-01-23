『［正規品］AirPods pro 第一世代 両耳 アイポーズプロ R、L 両耳【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 36分に出品され03月29日 11時 36分に終了予定です。即決価格は9,662円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入大歓迎です！



うちは「Apple 正規品 AirPods」 のみ販売です





説明



◉ 光に当てるとかすり傷等は見えますが、比較的 美品です。



◉ 動作確認済み。



◉ 充電持ちも良く。



◉ 問題なく使えます。



◉アルコール除菌シートで消毒及びクリーニングをさせていただいております。



◉丁寧に改装で発送です





正常動作を確認します



注意！！

Apple AirPods 各位:右耳、左耳、両耳、ケース.... いつもあります

単品でも販売中



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モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第1世代)



ケース/種類···Lightningコネクタ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル