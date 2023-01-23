『【シンセベース】NOVATION/BASS STATION Ⅱ 箱 説明書有り【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 17時 28分に出品され04月10日 17時 28分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年ほど前に購入いたしました。

室内での使用であり、故障や傷は素人目では確認出来ません。

箱、説明書、コード付きです。

お値下げ等も検討致します。お声がけ下さい。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし