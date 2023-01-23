『【シンセベース】NOVATION/BASS STATION Ⅱ 箱 説明書有り【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 17時 28分に出品され04月10日 17時 28分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
trondheim skarbassone
¥ 21032
フェンダーベースアンプ
¥ 11500
５弦ベース フェルナンデス グリーン
¥ 22950
Xotic Effects X-Blender ベースエフェクター ブレンダー
¥ 11500
IBANZE PD7 ベースオーバードライブ
¥ 10075
Roland ローランド MCB-RX MICRO CUBE BASS RX
¥ 10920
ご予約済み EBS MultiComp デュアルバンドコンプレッサー
¥ 10530
1114* mark bass little mark rocker500
¥ 20700
FERNANDES JB-55C 92年製 フェルナンデス ジャズベース
¥ 15210
YAMAHA PB400 日本製/made in japan ジャパンビンテージ
¥ 24276
FERNANDES FRB-40 PJベース フェルナンデス エレキベース
¥ 9945
Pignose PGB-200 エレキベース ブラック 黒 アンプ内蔵
¥ 12600
Darkglass Microtubes B3K ベース用オーバードライブ
¥ 12750
【egoism5628様専用】Vivie/Rhinotes ベースエフェクター
¥ 13000
FENDER JAPAN ジャズベースNシリアル 93-94年のフジゲン製品?
¥ 27500
【Squier】Affinity Series Jazz Bass ジャズベース
¥ 14520
【希少】Hofner ヘフナー bass hct500/1J バイオリンベース
¥ 53040
★希少★ TOKAI ジャズベース カスタムエディション
¥ 12944
落札価格18400円
48 入札履歴
終了
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