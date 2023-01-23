『VOAAOV デニムジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 35分に出品され03月31日 18時 35分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VOAAOV

DENIM Jacket

ヴォアーブ



【定価】

¥32,780-



【カラー】

INDIGO



【サイズ】

1 (M)

肩幅···59cm

身幅···67cm

袖丈···58cm

着丈···70cm



【素材】

COTTON 100%



【年代】

2023AW



【状態】

7/10 (3~4回着用程度)



【商品概要】



デニムの名産地、岡山県児島で制作された

ブランド拘りのデニムジャケットです。



デニムジャケットとして一番多く見られる3rdと呼ばれる型とライダースジャケットのディテールを現代的に落としこんだ作りです。



襟を立てても折ってもお召し頂けます。

背面の裾のタックによる立体的なシルエットが特徴的です。



オーバーサイズな作りで、ラフに羽織って頂けます。

生地は薄すぎず厚すぎずで年間を通してお召し頂きやすいです。



ご検討よろしくお願い致します。



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my beautiful landlet 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンセルム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VOAAOV

デニムジャケット