『新品 HERMES エルメス ピコタンPM エトゥープ シルバー金具【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 20時 28分に出品され04月24日 20時 28分に終了予定です。即決価格は404,432円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年8月上旬に国内正規店で購入しました。



新品未使用

※底鋲・カデナに保護シール付き

手袋着用にて撮影のために開封したのみです。



【ブランド】

Hermès エルメス



【モデル】

PicotinPM ピコタンロックPM



【シリアル】

Stamp-W (2024年製造) W刻印



【素材】 Clemence クレマンス



【カラー】

エトゥープ Étoupe

シルバー金具



【付属品】

箱、紙袋、リボン、冊子、カデナ、保存袋

購入のまま全ての付属品があります



【コンディション】

新品未使用品



【サイズ】

幅：約18cm 高さ：約18cm マチ：約13.5cm





※レシート、ショップカードを含めて撮影しておりますが、個人情報があるためこちらは同梱できませんのでご了承ください。



購入前に質問をして頂き、納得の上ご購入をお願い致します。



また、すり替え防止の為、クレームや返品は受け付けておりません。予めご了承下さい。





★リボンも一緒に発送させて頂きますのでプレゼントにされる場合はご自身で結んで下さいませm(_ _)m



カラー···グレー



型名···ピコタンロック



エルメス バッグサイズ···PM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

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レディース

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シルバー金具