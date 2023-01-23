『【定価126000円・未使用タグ付き】wjk M-52【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 36分に出品され03月10日 00時 36分に終了予定です。即決価格は22,100円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 wjk M-52 モッズコート



購入価格 / 126000円



サイズ / M



カラー / カーキ



状態 / タグ付き・試着程度の未使用



インナーライナー取り外し可能

コヨーテファー

貴重なriri zip



インナーライナーを装着しますと、中はカットソー程度でも十分に暖かいです。

長いシーズン着用いただけるかと思います。



袖口やポケットフラップ等にwjk特有のデストロイ加工が施されています。

アタリが出たように新品時から加工されておりますので、着古したものではございません。



購入して試着程度でクローゼットにしまっておりました。

屋外未使用ですが自宅保管ですので、神経質すぎる方はご遠慮下さい。



お安く出品しておりますので ご興味のある方は、宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ダブルジェーケー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【定価126000円・未使用タグ付き】wjk

M-52