『KOMINE 本革 ライナー付 パンチング 立ち襟 ライダースジャケット L 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 04時 40分に出品され03月24日 04時 40分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。





◯商品説明



美品 KOMINE 本革 ライナー付 パンチング 立ち襟 シングルライダースジャケット ブラック Lサイズ



背中と肩にデタッチャブル式のプロテクター内蔵。

ライナーもジップで簡単に取り外し可能。



◯カラー

ブラック

ご覧になる端末により、カラーに若干の変化がある場合がございます。



◯コンディション

中古品ですので多少の使用感はございますが大きな汚れやダメージなくまだまだ着用可能です。



◯サイズ実寸

肩幅48センチ

身幅58センチ

袖丈67.5センチ

着丈前65センチ

着丈後ろ64センチ

素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。

また、着丈は襟を含まず、リブがある物は裾のリブを含んだ数値になります。



二重梱包に努めます

梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。



仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。



他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。



ぜひご覧くださいませ



#古着屋dropOutコミネ

#古着屋dropOutライダースジャケット



199111127260213 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コミネ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KOMINE

本革

ライナー付

パンチング

立ち襟

ライダースジャケット

L

黒