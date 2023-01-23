『united arrows ブルーワンピース パフスリーブ カーディガン付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 09時 55分に出品され04月09日 09時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらのワンピースは、とにかくシルエットが麗！！

上身頃のコンパクトなサイズ感と、裾に向けて広がるシルエットが、身体のラインを美しく際立たせてくれるワンピース。

ミニマルなデザインで、歩く度に揺れ動くフレアシルエットが女性らしさを演出します。

清涼感のある素材を使用したダブル編地は、ニットならではの着心地の良さがポイントです。



また、インスタグラマーのLilyさんが着用されておりとても素敵で購入しました！



パフスリーブのカーディガンもセットにしますのでフォーマルな時や二の腕が気になる時などにも使用いただけます。





●商品

united arrows ユナイテッドアローズ

ブルーニットワンピース パフスリーブカーディガン付き



●定価

ワンピース 22,000円税抜

カーディガン 14,000円税抜

●状態：

3回程度着用し、クリーニングに出して保管しています。



●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。ほつれ等はなく 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ united

arrows

ブルーワンピース

パフスリーブ

カーディガン付き