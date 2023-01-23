『タグ付 未使用 定価3.1万 ドレステリア ノースリーブ プリーツワンピース 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 23時 28分に出品され03月10日 23時 28分に終了予定です。即決価格は9,212円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグ付き 未使用品

ドレステリア

【洗える】デシンワッシャープリーツワンピース

ウエストベルト付き

黒 ブラック

サイズ38

定価31,900円



ドレステリアのサラッとした落ち感のあるプリーツ素材で仕立てたワンピースです。



裾に向かって広がるプリーツをかけ、長いレングスでさっと着るだけで一枚でも映えるデザインです。



洗いをかけたような味わいあるランダムな襞なので、プリーツだからとガーリーになりすぎず大人可愛い印象に。



落ち着いたブラックカラーが取り入れやすい一枚です。



薄く軽やかなプリーツ素材は、ワッシャー生地のようなニュアンスのある襞がシャレた印象。落ち感があり、角度でほんのりと光沢を感じるマテリアルが上品見えして、きれいめな一枚です。



タグ付き、未使用品できれいな状態です。

お探しの方にぜひ。



〇サイズ



肩幅 約37㎝

身幅 約38cm

着丈 約115cm



平置きで測定しています。

プリーツ入りなので、もう少しゆとりがあると思います。



バックスタイルは色違いになります。

ご参考まで。



※計測値の多少の誤差はご了承ください

※自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷なども許せない方はご遠慮ください

※タイトルや説明文にない撮影のアクセサリーなどは付きません。







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カラー···ブラック



柄···無地



季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ドレステリア

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ タグ付

未使用

定価3.1万

ドレステリア

ノースリーブ

プリーツワンピース

黒