『AirDog X5D 空気清浄機 エアドック【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 03時 47分に出品され03月09日 03時 47分に終了予定です。即決価格は67,500円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能空気清浄機】

AirDog X5Dは、AQIセンサーとCO2センサーを搭載し、室内の空気質をリアルタイムで監視します。これにより、健康的な環境を維持するための最適な空気清浄を提供します。



【便利な機能】

スリープモードとキャスター付きで、使用中の静音性と移動のしやすさを実現。どんな部屋にもフィットし、快適な空間を作り出します。



【付属品】

取扱説明書とブラシが付属しており、メンテナンスも簡単。長期間にわたって安心して使用できます。



- モデル: X5D

- センサー: AQIセンサー, CO2センサー

- スリープモード: あり

- キャスター: あり

- 付属品: 取扱説明書, ブラシ

- 色: ホワイト



ご覧いただきありがとうございます。



エアドッグ モデル名...X5D 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エアドッグ