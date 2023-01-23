『TOMIX 90950 マイプラン NR-PC(F)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 49分に出品され03月24日 12時 49分に終了予定です。即決価格は14,940円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nゲージ TOMIX 90950 マイプラン NR-PC(F)

まとめ買い依頼は1,000円値引きまでOKです。関連商品在庫もお尋ねください。

こちらは新品在庫です。外箱ケースにはスレ等がある場合もご了承ください。

商品名以外は参考・イメージ写真です。送料込みでお安くしてますので#他在庫共々 よろしくお願いいたします。



★主な特長（メーカーサイトより）

●入門者にも最適なTOMIXレールとパワーユニットのセット

●レール配置はパターンAの小判型周回にパターンBの待避線を持った形

●パワーユニットはワンハンドル常点灯装備のN-DU101-CL

●完全選択式電動ポイント(合成まくら木)2個付属 【制御機器】

●パワーユニットN-DU101-CL

●ポイントコントロールボックスN-W

●D.C.フィーダーN

【レール】

●ストレートレールS140-PC(F)

●ストレートレールS280-PC(F)

●ストレートレールS72.5-PC(F)

●リレーラーレールS140-RE-PC(F)

●カーブレールC280-45-PC(F)

●カーブレールC541-15-PC(F)

●電動合成枕木ポイントN-PR541-15-SY(F)

●電動合成枕木ポイントN-PL541-15-SY(F)

【レイアウト用品】

●リレーラー

【付属品】

●ランナーパーツ: ダミーポイントモーター

●ランナーパーツ: ダミーポイント切換機台

●パーツ: スロープ渡り板

●シール: ポイントコントロールボックスシール

●ＡＣアダプター



★概要紹介（メーカーサイトより）

お好みのトミックス車両セットなどといっしょにお求めいただければ、すぐに運転遊びがお楽しみいただける鉄道模型入門に最適なレールとパワーユニットのセットです。収納も考慮されたコンパクトなパッケージとなっています。

…ジオラマ ミニチュア 鉄道模型 フィギュア プラモデル 男の趣味 コレクション 昭和の風景 国鉄時代 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>鉄道模型 商品の状態: 新品、未使用