『「ディアヴォーカリスト Unlimited」全６巻 ドラマCD シチュCD【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 14時 56分に出品され03月30日 14時 56分に終了予定です。即決価格は7,449円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◆内容

カレはヴォーカリスト season7

「ディア♥ヴォーカリスト Unlimited」

初回限定盤 全６巻セット 各２枚組



・エントリーNo.1 LUMIERE

Vo.レオード(cv.増田俊樹)

Gt.シンバ(cv.八代 拓)

Ba.ノエ(cv.上村祐翔)

Dr.トーマ(cv.武内駿輔)

・エントリーNo.2 Brave Child

Vo.ヨシュア(cv.島﨑信長)

Gt.ソータ(cv.永塚拓馬)

Ba.マツ(cv.小林千晃)

Dr.ユキ(cv.柿原徹也)

・エントリーNo.3 篝火

Vo.ジュダ(cv.斉藤壮馬)

Gt.シモン(cv.石川界人)

・エントリーNo.4 JET RAT FURY

Vo.ユゥ(cv.花江夏樹)

Gt.ジン(cv.寺島惇太)

Ba.カイト(cv.小林裕介 )

Dr.コーシ(cv.榎木淳弥)

・エントリーNo.5 Veronica

Vo.モモチ(cv.豊永利行)

Gt.オーギ(cv.古川慎)

Ba.アマ(cv.河西健吾)

Dr.ヤマト(cv.土岐隼一)

Key.シズル(cv.山谷祥生)

・エントリーNo.6 NSFW

Vo.エーダッシュ(cv.木村良平)

Gt.シックス(cv.立花慎之介)

Dr.＆DJ ナイトメア(cv.田丸篤志)



#Rejet

ディアヴォーカリスト ディアヴォ

アンリミテッド

ドラマCD シチュエーションCD



◆状態

スリーブに入れて暗所に保存しています

特に目立った傷や汚れはありません



◆その他、注意事項

発送時期は週１回～翌週となります

↑プロフ等ご了承頂けましたら即購入OK！ 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

CD

その他 タグ 「ディアヴォーカリスト

Unlimited」全６巻 ドラマCD シチュCD