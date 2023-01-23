『Toshiba REGZA 55X930 THD-500D2 YAS-109【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 03時 01分に出品され04月12日 03時 01分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOSHIBA REGZA 55X930 [55インチ] TOSHIBA THD-500D2 ヤマハ YAMAHA サウンドバー フロントサラウンドシステム YAS-109



引き取り限定でお願いします。



YAMAHA リモコン紛失してます。



写真にあるのが全てになります。



動作確認済みです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 52～60インチ