『size2 新品 sacai Nylon Twill Knit Cardigan【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 10時 51分に出品され03月04日 10時 51分に終了予定です。即決価格は74,990円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2024aw sacai Nylon Twill x Knit Cardigan



size2



新品未使用品



※他のアプリでも販売していますので売り切れの際はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: サカイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ size2

新品 sacai

Nylon

Twill

Knit

Cardigan