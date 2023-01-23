『SAMURAI JEANS デニムジャケット S0555VX 42サイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 05時 36分に出品され03月16日 05時 36分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

SAMURAI JEANSは、日本のデニムブランドであり、高品質な素材と職人技で知られています。このデニムジャケットは、その伝統を受け継ぎ、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【モデル情報】

モデル番号S0555VXは、クラシックなデザインを持ちつつ、現代的なフィット感を提供します。インディゴの色合いは、経年変化を楽しむことができ、着るほどに味わいが増します。



【素材とスタイル】

デニム素材は、丈夫でありながら柔軟性もあり、日常使いに最適です。シンプルなデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすいです。



- ブランド: SAMURAI JEANS

- モデル番号: S0555VX

- 色: インディゴ

- 素材: デニム

- スタイル: デニムジャケット





新品未開封、試着もしておりません。

予約注文しましたが着る機会が無さそうであり出品致します。



定価¥34980





※サイズ表を掲載しております、ご参照ください。



※お値下げは即決に限り、希望価格の提示をお願い致します。



※ノンクレーム、ノンリターンを了承いただける方のみご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: サムライジーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SAMURAI

JEANS

デニムジャケット

S0555VX

42サイズ