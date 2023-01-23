『Rick Owens リックオーエンス アイランドダンク 黒白 新品未使用正規品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 09時 07分に出品され03月16日 09時 07分に終了予定です。即決価格は42,152円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Rick Owens

リックオーエンス



レザー



ブラック／ホワイト



eu41

日本26.0-26.5cm程度



新品未使用



正規品



付属品完備 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: リックオウエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Rick

Owens

リックオーエンス

アイランドダンク

黒白

新品未使用正規品