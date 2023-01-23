『ポーター タンカー ボストンバッグ 2way ナイロン 旅行バッグ グリーン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 18時 58分に出品され05月03日 18時 58分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

ポーター

Porter

タンカー

Tanker

ボストンバッグ

ダッフルバッグ

ハンドバッグ

トートバッグ

2way

旅行かばん

エコバッグ

肩掛け

手持ち

ナイロン

定番 人気

シンプル

メンズ レディース

ユニセックス

バッグ 鞄



■付属品

なし



■サイズ（約 cm）

縦:23

横:45

マチ20

持ち手高さ:17(本体上部から持ち手頂点まで)

ショルダー:138

平置き実寸。

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。



■状態

大きな目立つダメージや使用感等はあまりな商品です。

おおまかな状態や微細なダメージ等写真で必ずご確認ください。その他微細な汚れ等の見落としはご容赦ください。



状態判断は主観です。

あくまで中古品ですので中古品にご理解のない方、神経質な方は購入をお控えください。



■カラー

グリーン 緑

セージグリーン

カーキ

※ 写真やご覧いただく環境によって異なる色合いに見える可能性がございます。



■素材

ナイロン



■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

小さく折りたたんで発送させていただきます。



■その他

他販路でも販売中のため、早期に終了する可能性もございます。



329092-m91-860 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター

タンカー

ボストンバッグ

2way

ナイロン

旅行バッグ

グリーン