『50s Sportclad スポーツジャケット vintage【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 04分に出品され03月20日 17時 04分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 50s頃のvintageのSportcladスポーツジャケットです。

素材はおそらくコットンと思います。

ギャバジンのような艶感がありヴィンテージ特有の雰囲気があります。

若干の擦れがありますが、目立つ汚れもなく美品と思います。





肩幅...41cm

身幅...51cm

袖丈...59cm

着丈...67cm



カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 50s

Sportclad

スポーツジャケット

vintage