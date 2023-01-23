『THE NORTH FACE ノースフェイス バルトロ カモフラ 迷彩 L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 34分に出品され03月23日 14時 34分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE Novelty Baltro Light Jacket

ノベルティ バルトロライトジャケット メンズダウン 冬物 防水 防寒 GORE-TEX ゴアテックス ND91951





購入先 日本流通自主管理協会(AACD)加盟店



カラー グリーン、カーキ 系



サイズ表記 L



肩幅 約46cm

身幅 約51cm

袖丈 約67cm

着丈 約66cm



使用感はございますが特に目立った傷や汚れ等無くまだまだお使いいただけるお品物です。



⭐︎右側腕裏に擦れあり



付属品は画像に載っている物が全てです。



画像をご確認の上ご購入下さい。



細心の注意を払って確認しておりますがキズやほつれ汚れ等の見落としがある場合もございます。



細部まで気にされる方、神経質な方のご購入はご遠慮願います。



お使いのモニター等により、写真と実際のお色が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。



採寸に関して実際のサイズを採寸し記載しておりますが若干異なる場合もございます。

あくまで目安としてご確認下さい。

折りたたんでの発送になりますので畳じわご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ノースフェイス

バルトロ

カモフラ

迷彩

L