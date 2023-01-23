『adidas×marimekko コラボ ダッフルバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 00時 43分に出品され03月19日 00時 43分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2021年モデルのmarimekkoとadidasコラボ

ドラム型バックです。



未使用、タグ無しです。

使用機会が無かったため、出品します。



【商品詳細】



■カラー：LPK GU0884 ( ハロブラッシュ/フォーカスオレンジ/ブラック )

■容量：21.5L

■サイズ：23 cm x 23 cm x 48 cm

■素材：リサイクルポリエステル100% ( 平織り )

■特長：

・2本の持ち手+パッド付きショルダーベルト

・外側に通気性に優れたシューズ用コンパートメントを装備

・内側にスリップインポケット3つ



※写真6枚目のように折りたたみ、OPP袋/防水梱包袋の二重でお届けします。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マリメッコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ adidas×marimekko

コラボ

ダッフルバッグ