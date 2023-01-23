『EPOS H6PRO(開放型)+GSX300 オーディオバンドルモデル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 04時 55分に出品され03月27日 04時 55分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EPOSから発売されている 開放型ヘッドセット+オーディオアンプのセット品です

アンプセットなので、PCなどに接続するだけで音質が良い音が聴けます



1年と半年程使いました

Amazonで購入し周辺整理の為出品致します

アルコール消毒や接点復活剤等塗布し綺麗にしてあります

備品は全て揃っております

外箱の裏面に擦り傷があります(9枚目)



※使用したヘッドセットなので、神経質な方はお取引をご遠慮下さい

※素人掃除なので掃除しきれていないところがあるかもしれません 申し訳ありません

※5枚目中央に写っているケーブルと7枚目に写っているケーブルは同一の物です 紛らわしくて申し訳ありません



月曜・火曜日は発送出来ません

ご了承ください



EPOS

H6PRO

開放型

ヘッドセット 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エポス