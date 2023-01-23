『BEAMS バルカラーコート Bal Collar Harris Tweed【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 16時 45分に出品され03月20日 16時 45分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊プロフィールを読んで頂いた方だけのお得な情報がございます。ぜひご覧下さいませ。＊



BEAMS+のステンカラーコートです。



1960年代のオーバーコートがデザインベース。



表地にハリスツイードのヘリンボーンツイードを使用し、内側はWIND STOPPERの素材を使用した上品な見た目と機能性を両立した一着。





ラグランスリーブ、比翼仕立てですっきりとしたデザイン。



防寒性がありながら、どんなシーンにも活躍する万能コートです。



参考価格:82,500円程



<カラー>

CharcoalGray

グレー

ヘリンボーン



<素材>

表地:ウール 100%

裏地:ナイロン 100%



<サイズ>

表記 メンズM



採寸サイズ(平置きcm)

・肩幅 -

・身幅 約57

・着丈 約89

・袖丈 -

・裄丈 約79



<コンディション>

全体的には綺麗なのですが右の袖口にスレ、破れがあるのと右ポケットの下部にホツレにより糸が取れてしまっているのと上部にホツレがございます(画像にてご確認をお願い致します)





バルカラーコート

バルマカーンコート

ヘリンボーン

英国

イギリス

伝統

ベーシック





カラー···グレー



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ビームス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BEAMS

バルカラーコート

Bal

Collar

Harris

Tweed