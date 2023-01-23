『【Quilp by Trickers】 クイルプ UK7 1/2【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 22時 30分に出品され03月04日 22時 30分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〜自己紹介文必読〜



クイルプバイトリッカーズ

サイズ：UK 7 1/2

カラー：ブラック



累計で10回ほど着用しました。靴紐に若干の使用感みられますが、大きなダメージは無くまだまだ着用していただけると思います。

細かな状態は画像をご確認ください。



付属品は写真12に載せてあります。

また外箱にも若干ダメージがあるので、ご了承ください。



質問お気軽にどうぞ(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: トリッカーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【Quilp

by

Trickers】

クイルプ

UK7

1/2