『美品 パナソニック 炊飯器 1升 Wおどり炊き ブラック SR-SPA189-K【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 36分に出品され03月19日 21時 36分に終了予定です。即決価格は23,290円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐︎⭐︎⭐︎不定期でセールを実施いたしますので、

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●商品名

Panasonic パナソニック 炊飯器 1升 スチーム&可変圧力IH式 Wおどり炊き ブラック SR-SPA189-K





●付属品

本体・内釜が付属いたします。





●商品状態

・若干の使用感はありますが、全体的にとてもキレイな美品です。

・2019年製です。

・動作確認済みです。

・簡易クリーニング済みです。

・あくまで中古品の為、多少のキズ・汚れ等はご容赦ください。





●配送

翌日発送

プチプチとダンボールや巻きダンボール、

ラップなど状況に合わせて丁寧に梱包をさせて頂きます。





●商品説明

・容量 1.8 L

・特徴 炊き分け

・商品の重量 8.1kg

・本体サイズ(幅×奥行×高さ):29.2×36.5×26.7cm※ふた開時高さ:52.0cm

「スチーム高速コース」「玄米高速コース」新搭載。 手軽においしく、健康ごはん。

・甘くてもちもちした銀シャリを実現「Wおどり炊き」

・高速スチーム効果で美味しさUP「スチーム高速コース」



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★即購入OKです。



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最後までご覧いただき、ありがとうございました。

tr.0910yu29700gk53880pc120sr 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>炊飯器・餅つき機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック