『◆極美品 SANDERS 9920BW 7/25.5cm プレーントゥ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 18時 26分に出品され03月13日 18時 26分に終了予定です。即決価格は18,998円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サンダースは1873年に設立されたイギリスを代表する老舗革靴ブランドです。ロイヤルワラント(英国王室御用達)を授与されているだけでなく、エリザベス女王のクラウンを製品に刻印することの許された数少ないブランドです。



【ブランド】

SANDERS



【タイプ】

WORCESTER 9920BW

外羽根式プレーントゥ M265ラスト ITSHIDE社コマンドソール



【カラー】

ブラック 黒



【サイズ】

靴サイズ・・・GB7（25.5〜26cm相当）US8

靴幅・・・約11cm

アウトソール・・・約29.5cm



【状態】

中古品となりますがアッパーの履き皺は極薄く目立つキズなどはありません。



インソールは使用感もほとんどなく綺麗な状態です。



アウトソールは削れもほとんどありません。



ヒールの削れもありません。



アッパーは汚れを落とした後に専用のクリームで丁寧に磨いてケアをしています。

また、内側はUV等による清掃をしてますので届いた状態ですぐに使用いただけます。



【その他】

▼シューキーパーは付属しません。



▼自宅で保管しています。USED/中古にご理解のある方のみご購入をお願いします。



▼発送は購入から24時間以内にできるように心がけています。



▼気になることがあれば気軽にコメントお願いします。



他にも様々な革靴を出品しています。

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#しょへのサンダース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: サンダース

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ◆極美品

SANDERS

9920BW

7/25.5cm

プレーントゥ