『エアジョーダン1 パイソングリーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 03時 13分に出品され03月25日 03時 13分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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使わないので出品します！



状態はかなりよく神経質な方でも行けると思います！



サイズは27.5 カラーは緑 エアジョーダンワン



メインカラー···ホワイト,ブラック,グリーン,レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ エアジョーダン1

パイソングリーン