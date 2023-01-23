『【名作】コーネリアンタウラスbyダイスケイワナガ★馬革★2wayショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 11時 25分に出品され05月11日 11時 25分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド…cornelian tauru by daisuke iwanaga（コーネリアンタウラス バイ ダイスケ イワナガ）

品名…2wayショルダーバッグ・トートバッグ

生産国…日本製・MADE IN JAPAN

柄・デザイン…チャーム付き・フリンジ・編み込み

カラー···ブラック

素材···本革・馬革・ホースレザー・ホースハイド

サイズ…A4収納可

タテ 約37cm × ヨコ 約38cm × マチ 約12cm × ハンドル高さ 約13cm × ショルダーベルト長 約100〜110cm ※調整可・取り外し可・斜め掛け（クロスボディ）可



【付属品】

チャーム付き

ギャランティカード



【購入先】

大手ブランドリユースショップ

※真贋鑑定済みの正規品です。



大人気！

cornelian tauru by daisuke iwanagaの2wayショルダーバッグ トートバッグ ハンドバッグです。

光沢のある上質なホースレザー（馬革）を全面に使用しためちゃくちゃカッコ良いデザインです。

サイドの特徴的なフラップやフリンジデザイン、編み込みハンドルやチャーム、ゴールド金具も良いアクセントになっておりコーネリアンタウラスらしい細部にまで拘りを感じる逸品です。



ショルダーベルトは取り外し可能な2way仕様！

斜め掛け（クロスボディ）してショルダーバッグとしてや、ハンドバッグ・トートバッグとしての2通りでのご使用が可能です。



A4サイズを縦向きにすっぽり収納できるサイズ感でスマホやタブレット、長財布、500mlペットボトルや小物などたくさん収納しお使い頂けます。



他のレザーバッグとは一線を画すオーラの素敵すぎるデザインはカジュアルスタイルにもシックな装いにも、通勤・通学・お仕事などビジネスシーンでも大活躍間違いなしの万能バッグです。



【状態】

レザー特有の若干の傷や若干の変色がございます。

また、バッグ内部の内張に若干の色褪せがございますがいずれも大きく目立つ程では無いかと思います。その他に目立つ傷や汚れ、シミ、破れ、角擦れ、ハンドルのダメージなどなく美品です。

まだまだ長くお使い頂けるかと思います。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーネリアンタウラスバイダイスケイワナガ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【名作】コーネリアンタウラスbyダイスケイワナガ★馬革★2wayショルダーバッグ