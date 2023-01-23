『【美品】 別注 beej ビージ リングハンドル ビーズバッグ 総ビーズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月09日 03時 21分に出品され05月09日 03時 21分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《 商品詳細 》

ブランド：beej ビージ

BEAUTY & YOUTH ビューティーアンドユース

別注アイテム

カラー：アイボリー カーキ

リングハンドル ビーズバッグ 総ビーズ

希少 完売



本体：ガラスビーズ



アクセサリー感覚で合わせられ、コーディネートにアクセントを与えてくれます。

フープに手を入れて全体を掴むような持ち方がおすすめです。

洋服だけでなく浴衣などにもおすすめです✨



《 サイズ 》

(約)横 18cm 高さ 22cm リング径 8cm

若干の誤差はご了承ください



《商品の状態》：AA

リングに使用感は少々ありますが、目立った傷や汚れが無い美品です



＊基本的に中古品ですので、経年劣化や細かい傷汚れはあると思ってください

＊使用に支障なくまだまだお使いいただける状態です



S 新品～新品同様の商品

AA 中古品として良い

A中古品としてまあまあ良い

B中古品として普通

C中古品として悪いがまだ使える

D中古品として悪い（難ありを含む）



《 購入元 》

一般社団法人 日本流通自主管理協会（AACD）加盟店

※大手リサイクルショップ、古物市場、業者オークション



〜フォロワー様 限定割引〜

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《 その他、注意事項 》

・細かいデザインなどは写真にてご確認ください

・実物と画像で色が異なって見える場合がございます

・タイトルにない小物等は販売商品ではありません

・ご購入前に商品画像・説明文をご確認いただき、中古品であることをご理解のうえ、よくご検討ください



《 返品について 》

・イメージ違い・サイズ違い・評価後の返品は受け付けておりません

・何かございましたら、評価前にご相談ください



プロフィールをご覧くださいますようお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビージ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】

別注

beej

ビージ

リングハンドル

ビーズバッグ

総ビーズ