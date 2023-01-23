『【極美品】Felisi フェリージ サフィアーノレザー巾着バッグ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 06時 26分に出品され03月16日 06時 26分に終了予定です。即決価格は27,285円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フェリージ
コーチ COACH コーナー ストレット シグネチャー ブルーベリー
¥ 7800
【美品】フェンディ ハンドバッグ セレリア ステッチ オールレザー ピンク
¥ 10800
Roger Vivier ショルダー兼クラッチバッグ 未使用 ロジェヴィヴィエ
¥ 20000
コーチ ショルダーバッグ シボレザー 斜め掛け ロゴ ゴールド金具 ブラック
¥ 7410
Christian Dior グレー ハンドバッグ
¥ 23736
美品 COACH ミニシグネチャー ストライプ ボストンバッグ 2way ロゴ
¥ 10205
カワニシカバン⭐︎あべべ限定色オレンジがかったブラウン持ち手 ロングタイプ
¥ 9056
シャネルのショルダーバッグ
¥ 36340
【未使用に近い】コーチ テオ トートバッグ 肩掛け A4可 レザー ブラウン
¥ 13550
美品✨ルイヴィトン カルトシエール ショルダーバッグ モノグラム PVCブラウン
¥ 14550
アタオリトルラボ ベージュ
¥ 10399
IBIZA フラワー付きショルダーバッグ
¥ 7605
ロリステッラ 【イエナ】【LORISTELLA/ロリステッラ 入学式 バッグ
¥ 11700
新品未使用 アンドレサライヴァSNOOPYxAndre Saraiva トート
¥ 7799
【未使用級】 ear PAPILLONNER イアパピヨネ レザー リュック
¥ 9360
VUITTON トートバッグ
¥ 34710
エルメス ハンドバッグ トートバッグ
¥ 12250
Louis Vuitton モノグラムバッグ
¥ 9750
落札価格27285円
881 入札履歴
終了
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