『【極美品】Felisi フェリージ サフィアーノレザー巾着バッグ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 06時 26分に出品され03月16日 06時 26分に終了予定です。即決価格は27,285円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェリージ（Felisi）のレザー巾着バックになります。



こちらは妻の使用していた商品になります。



定価は10万近くしました。



カラーはブラック（黒）になります。



オールレザーかつ、使用されている金具もアンティーク風のゴールドで統一されており、とても高級感のある品の良い鞄です。



使用されているサフィアーノレザー（PVCレザー）はプラダやグッチ等のビッグメゾンの鞄や財布にも使用される、軽く耐久性に優れ、傷や汚れが目立ちにくいといった高級レザーになります。



余計な装飾の無いミニマルなデザインですが、完成されたデザインで存在感があります。



ストラップの長さを調整出来るのでトートバッグとして手持ちや肩がけはもちろん、持ち手を長くすればショルダーバッグのように斜めがけも可能なので、とても便利です。



ほとんど使用していなかったとのことなので、経年はしておりますが、目立った傷や汚れの見受けられない綺麗な状態です。



中古市場でもこのデザインのフェリージの巾着バッグは見かけないレアな商品で、既に完売した入手不可品になります。



メンズが持っても違和感無いデザイン（メンズラインの巾着バッグとデザインが酷似）なのでユニセックスで使用可能です。



【以下公式サイトより引用】

小ぶりながらも贅沢にレザーを使用した身の回りの必要なものがコンパクトに収納できる、程よいサイズ感の巾着型ショルダーバッグ。丸みを帯びたフォルムや箔押しの刻印、フリンジ使いなど、随所に女性らしさを感じられるバッグです。開閉しやすい間口や、長さ調整できるショルダーストラップなど使い勝手も抜群です。内側には小ポケットが2つ付いています。



縦27

横22（円柱なのでマチも同じです）

ショルダー紐54〜62（肩掛け可能）



ハンドバッグ

ミニショルダー

ブリーフケース

ショルダーバッグ

トートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェリージ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】Felisi

フェリージ

サフィアーノレザー巾着バッグ

ブラック