『Apple AirPods 第3世代 ( MagSafe充電ケース )【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 56分に出品され03月22日 15時 56分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple AirPods 第3世代

アップル エアーポッズ 3 です



MagSafe充電ケース の物になります



去年(2023)に購入し、使用していました

proに変えたので出品します

(毎日はしようしてません)

新品ではありませんのでやや傷や汚れがあります

使用に特に問題はありませんでしたが見逃しのある可能性もありますので神経質な方はご遠慮ください



※探すは解除済みです



付属品は画像の物のみです

箱 / 充電ケーブル (未使用) /説明書 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル