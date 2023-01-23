『バドミントン ヨネックス シューズ SHBELZ3L W/パープル23.5cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 00時 35分に出品され04月24日 00時 35分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バドミントン ヨネックス シューズ

エクリプションZウィメン

SHBELZ3L ホワイト/パープル23.5cm



ヨネックスのバドミントンシューズです。日本バドミントン協会検定合格品なので、大会、試合で使用可能です。



●メーカー：ヨネックス



●種類：バドミントンシューズ（日本バドミントン協会検定合格品）



●品番：SHBELZ3L



●カラー：ホワイト/パープル



●タイプ：ローカット



●サイズ：23.5cm



●状態：新品（未使用品）



●箱付き



●送料：当方（出品者）が負担します



●発送元：島根県



●その他注意事項

１．値引き交渉など不可です。

２．単品保有のため、サイズ交換などは不可です。

３. 発注の際、ご確認下さい。



ksp 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>シューズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヨネックス