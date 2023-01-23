『バドミントン ヨネックス シューズ SHBELZ3L W/パープル23.5cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 00時 35分に出品され04月24日 00時 35分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バドミントン>>>シューズ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ヨネックス
ナナタカ様ご依頼品
¥ 24123
エアロバイト
¥ 10140
リーニン ロールガット 200m N65 ホワイト
¥ 9750
YONEXバドミントンロールガットBG66アルティマックス200mネイビー
¥ 11699
ナノジー98 200mロール シルバー
¥ 9685
【KIZUNA】Z66ラスティ200m イエロー
¥ 10725
ゴーセン G-TONE 5 220m ロール サーモンピンク
¥ 7410
YONEXバドミントンストリング 強チタン(100m)×２ロールセット９月入荷分
¥ 10522
【KIZUNA】Z65プレミアム200m イエロー
¥ 9896
【KIZUNA】Z69プレミアム 200m レッド
¥ 9896
YONEX BG66 ULTIMAX 200m 0.65mm バドミントンガット
¥ 10920
ゴーセン ライゾニック65 200m ホワイト
¥ 8580
YONEXヨネックス エクスボルト63 200mロール
¥ 9425
YONEX エクスボルト63 200mロール ホワイト
¥ 9750
ゴーセン ライゾニック65 200m イエロー
¥ 8268
YONEX ロールガット 200m エクスボルト65 ホワイト
¥ 9230
YONEX エクスボルト65 10張 Yonex USA Pin
¥ 8580
YONEX バドミントン ロールガット
¥ 9750
落札価格11440円
973 入札履歴
終了
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