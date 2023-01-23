『cootie_デニムシャツ_CTE-22A409_Mサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 23時 23分に出品され03月05日 23時 23分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年2月に80-HACHIMARU-にて購入。

172cm65kgですが、Mサイズで若干大きく感じる為、ほぼ着用機会がありませんでした。

高級感があり、個人的にはかなりカッコ良いと思います。

袋とタグを付属します。



着丈:79

肩幅:62

身幅:138.5

袖丈:58



着用イメージ:写真2枚目

モデル165cm58kg



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#クーティー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: クーティ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ cootie_デニムシャツ_CTE-22A409_Mサイズ