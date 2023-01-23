『リリーブラウン チェスターコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 23時 13分に出品され03月30日 23時 13分に終了予定です。即決価格は12,805円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

この水色のダブルブレストチェスターコートは、洗練されたスタイルを提供します。ロング丈で、どんなコーディネートにも合わせやすいです。



【快適な着心地】

長袖のデザインは、季節を問わず快適に着用でき、ウエストベルトが付いているため、シルエットを調整できます。



【多用途】

カジュアルからフォーマルまで、幅広いシーンで活躍するアイテムです。



- 色: 水色

- デザイン: ダブルブレスト

- スタイル: ロングコート

- 袖: 長袖

- バックデザイン: ウエストベルト付き



ご覧いただきありがとうございます。





素材構成

表地: 100% ポリエステル; 裏地: 100% ポリエステル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ リリーブラウン チェスターコート