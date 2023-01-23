『児島ジーンズ 13oz バイカラー ウォバッシュ ベスト 大きいサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 40分に出品され03月19日 04時 40分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年末に発売された児島ジーンズのベストです。

やや大柄で白と青系の２色を用いたバイカラー仕様のウォバッシュは、児島ジーンズのオリジナル生地だと思われます。

サイズは設定上最も大きいXXLですが、このブランドは少し小さめですので一般的ですとXLかと。

【平置き採寸】

肩幅：約４３ｃｍ 身幅：約５７ｃｍ 着丈：約６８ｃｍ

参考価格：１４，３００円



人気だったようで現在は完売状態です。買い逃した方、大きいサイズをお探しの方々にお勧めです。

状態は着用感のない美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: コジマジーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 児島ジーンズ 13oz

バイカラー

ウォバッシュ

ベスト 大きいサイズ