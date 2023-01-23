『児島ジーンズ 13oz バイカラー ウォバッシュ ベスト 大きいサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 40分に出品され03月19日 04時 40分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|2XL(3L)
|ブランド:
|コジマジーンズ
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落札価格9360円
492 入札履歴
終了
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