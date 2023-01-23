『オニツカタイガー メキシコ 66 スリッポン メンズ 26㎝ 超美品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 22時 24分に出品され04月22日 22時 24分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オニツカタイガー メキシコ 66 スリッポン メンズ 超美品



26㎝



箱あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ オニツカタイガー

メキシコ

66

スリッポン

メンズ

26㎝

超美品