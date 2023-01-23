『クラスカ HAU coat canvas コート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 04分に出品され03月03日 07時 04分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クラスカ HAU coat canvas コート





カラーはカーキ



定価 35200円



綿100％ 日本製

着丈103cm 胸囲104cm 裄丈79cm 袖口幅15.5cm 裾廻り146cm





2年ほど前に店舗で購入しました。着用回数は15回程度だと思います。目立つ汚れや着用感も少ないお品物です。

素人判断の為、見落としがありましたらすみません。





"canvas" の由来は、絵を描くキャンバスのような張り感のある生地を使っていることから。貴重な「シャトル織機」で空気を含みながらゆっくりと時間をかけて織っているため、シンプルな無地の生地でありながらも、ふっくらとした温かみのある風合いに仕上がっています。







カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: クラスカギャラリーアンドショップドー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ クラスカ HAU

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