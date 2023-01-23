『Kanana Project カナナプロジェクト 2way ボストンバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 43分に出品され03月24日 22時 43分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大きめバッグです。

旅行用に購入しましたが、使わずじまいだったので出品します。



軽くておしゃれな茶色です。

ポケットがたくさんあって使いやすいと思います。



サイズ : 36×30×18

色 : 外側 ダークブラウン

内側 黄色



自宅保管の未使用品です。

お気になさらない方、ご検討をお願いいたします。



折りたたんでの発送となりますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

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