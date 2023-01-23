『良品 CASIO G-SHOCK GMW-B5000 フルメタル タフソーラー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 48分に出品され03月19日 23時 48分に終了予定です。即決価格は19,533円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ご覧いただきありがとうございます。



✅カラー/

(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)



✅サイズ/

【平置き寸法】

着丈 /前㎝

肩幅/㎝

袖丈 /㎝

身幅 /㎝

※素人採寸のため、誤差はあるかもしれませんがご了承ください。



✅素材/





※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。



✅状態/

コンディションはUSEDで、多少の使用感等はございますがまだまだ使っていただけると思います。





✅注意事項/

※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)





※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。

※ 折り畳んで、ゆうパケットポストにて発送致すことがあります。ご了承いただける方のみ購入をお願いいたします。

※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。



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※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジーショック

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