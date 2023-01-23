『【新品未開封】Shokz OpenComm2 UC USB-C【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 03時 51分に出品され03月13日 03時 51分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【新品未開封】Shokz OpenComm2 UC USB-C



新品未開封です。

取り寄せをしている間に、別のイヤホンを購入したため、出品します。

まだ、ユーザー登録もしておりません。



定価27,880円(税込)



未開封ですが、送料や手数料がかかるためこちらの価格で出品します。

お急ぎの方がいらっしゃいましたらご購入お願いします。



シリーズ···OPEN COMM2 UC 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ショックス