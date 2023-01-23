『WAQ ワイドコット ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 16時 21分に出品され04月07日 16時 21分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ交渉はご遠慮ください。



23年11月に購入

キャンプで数回使用しました。

破損や破れ、ほつれありません。

使用にともなう小キズや微かな汚れはありますが

まだまだ使っていただけると思います。



神経質な方はご遠慮ください。

定価18800円



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ヘリノックス 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ワック

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