『COACH バッグ ミニ ハンド ショルダー ピンク【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 04時 41分に出品され05月02日 04時 41分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド:COACH（コーチ）



カラー:ダークブラウン（シグネチャー）



素材:ジャガード



♡サイズ

横幅：22cm

高さ：20cm

マチ：10cm

持ち手の高さ：11cm



仕様

・スナップ開閉式（マグネットタイプ）

・ファスナー付きポケット×1

・オープンポケット×1

・底鋲4つ付き





目立つ傷や汚れはありませんが、

素人のため神経質な方はお控えくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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