『reo00様専用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 19時 35分に出品され03月25日 19時 35分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AMERI

2WAY LEAF PATTERN QUILTING COAT



正規店で購入後、試着のみ

あくまでも中古品ですのでご理解の程お願いいたします



商品説明

ZOZOTOWN限定！オリジナルのリーフ柄を全面に施したキルティングアウター。中綿入りなので暖かく、ジャケット感覚で軽く羽織っていただけます。上品な刺繍のためカジュアルになりすぎることなくレディな印象に仕上げてくれます。袖が取り外し可能になっており、ベストとしても着用可能。合わせるスタイリングによって秋・冬・春と長期間ご着用いただけるアイテムです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ reo00様専用