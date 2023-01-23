『beaucoupバッグ ボクゥバッグ②【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 00時 36分に出品され03月10日 00時 36分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数有る中からご覧いただきありがとうございます⭐



beaucoupバッグ

ボクゥバッグ

チェックの可愛い色んな見た目のトートにもなるバッグです

サイズ色違いも出品しております



自宅にて保管していたお品になります。

自己紹介文もお読みいただき、ご了承いただける方のみご購入くださいませ。







特徴...マチあり

#1点もの

#一点モノ

#フランス製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ beaucoupバッグ ボクゥバッグ②